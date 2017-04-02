ANA Inspiration高球賽 第3回合湯普森衝上第1、龔怡萍並列50

美國湯普森第3回合衝上第一。（USA TODAY）

〔記者趙新天／綜合報導〕女子大賽ANA Inspiration高球賽今天終於趕完第3回合，美國好手湯普森（Lexi Thompson）以總計203桿躍升至首席，暫以兩桿之差領先挪威彼德森。

挪威彼德森。（美聯社）

湯普森今天補賽第2回合之後，已經超越彼德森1桿，成為新的領先者。隨後出發的第3回合她繳出6個博蒂、1個柏忌的67桿，又比彼德森少打1桿，以低於標準桿13桿的203桿暫居領先。

這是湯普森史上第3度在這場大賽打完54洞成為領先者，2014年那次最後她贏得冠軍，初嘗大賽封后跳入水池的滋味；去年她又在3回合打完之後領先，可惜最後1回合打了73桿，未能舉起冠軍盃。

彼德森第3回合打得也不錯，6鳥2柏忌，68桿完賽，以205桿暫居第2。南韓大軍朴仁妃、許敏姬、柳蕭然和韓裔澳洲好手李敏姬，同以206桿並列第3。另外，美國的魏聖美、克兒、法國的艾榭兒和泰國名將艾莉雅4人都是208桿，最後1回合還有機會拚搶今年首場女子大賽冠軍盃。

唯一晉級決賽的台灣女將龔怡萍，今天打出1個博蒂、3個柏忌和1個雙柏忌的76桿，總計216桿下滑至並列50名。

台將龔怡萍並列50。（資料照，記者林正堃攝）