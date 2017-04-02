中職》對前隊友敲雙響、再見安 黃浩然仍讚神盾控球佳

Lamigo桃猿黃浩然單場雙響。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕Lamigo桃猿隊今和富邦悍將雙重賽，首戰猿隊黃浩然就上演單場雙響砲，且9局下還擊出再見安打，幫助猿隊5:4逆轉擊敗富邦悍將，富邦悍將在雙重賽第2戰前，已吞下4連敗。

談到再見安打，黃浩然說也是要靠隊友上壘，他才有機會，今天這場投手的壓制也很重要，勝利是靠全隊一起拿下。猿隊本季已面對富邦洋投神盾兩場，面對這位前年的前隊友，兩場得分都不多，今天黃浩然卻打了他兩轟，黃浩然認為，其實神盾今天控球不錯，可能只是碰巧被他擊出長打。

黃浩然去年單季首轟7月才擊出，生涯上次單場雙響則是2015年9月4日，本季黃浩然則是第4位擊出單場雙響的選手，前3位是林智勝、林泓育和鄭鎧文。

富邦悍將先發洋投神盾。（記者陳志曲攝）

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