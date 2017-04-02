MLB》美媒5個大膽預測 陳偉殷將成馬林魚最佳先發
2017/04/02 18:10
陳偉殷。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕旅美投手陳偉殷今天凌晨進行球季開打前的最後一場熱身賽，主投3局失1分，而今天外媒也提出馬林魚本季5個大膽預測，他們認為，陳偉殷將是陣中最佳的先發投手。
外媒《SB Nation》撰文指出，陳偉殷將有機會成為馬林魚本季最佳先發投手，內文提到，上季陳偉殷甫從金鶯轉戰馬林魚，因為受傷繳出防禦率4.96的成績，為生涯最差。
即便陳偉殷上季防禦率表現不如以往，但仍有其他亮眼數據，包括每9局送出7.3次三振為生涯最高，而每9局投出1.75次保送則是生涯次低。此外，內文也提到，陳偉殷相當依賴他的速球，使用比例達51%，不過去年因為肘傷問題，球速約掉了1英哩（約1.6公里），若他能夠維持健康，找回速球威力，本季表現仍值得期待。
除了陳偉殷，《SB Nation》也做出其他大膽預測，包括怪力男史坦頓（Giancarlo Stanton）有機會出賽達150場，馬林魚牛棚防禦率可成為國聯最佳，迪崔奇（Derek Dietrich）將取代海克瓦利亞（Adeiny Hechavarria）成為先發游擊手，並敲出比他更多的安打，耶利奇（Christian Yelich）則有望角逐國聯MVP。
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