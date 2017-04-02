日職》洋守護神破紀錄 軟銀連3年開幕戰3連勝（影音）
2017/04/02 19:40
〔記者石毓琪／綜合報導〕老將、年輕選手都有人開轟，軟銀不但守護神沙法提（Dennis Sarfate）打破外國投手救援成功新紀錄，也達成連續3年開季3連勝，5：3送給羅德3連敗，與同樣3連勝的樂天暫居洋聯第一。
2局下，內川聖一陽春砲打羅德先發投手唐川侑己，助隊先馳得點，羅德在5、6局突破東濱巨，達菲（Matthew Duffy）高飛犧牲打一度要到領先，軟銀在7局下上林誠知的陽春砲追平，内川聖一帶有2分打點的二壘打，今天包辦3分打點，最後軟銀5：3贏球。
9局上以3次揮空三振關門的沙法提，開季3戰都拿下救援成功，生涯累積178次，不僅成為日職洋投終結者新紀錄，日職救援成功則高居第8。別於軟銀開幕戰3連勝，羅德苦吞3連敗，也寫下連續3年開幕戰3連敗的紀錄。
洋聯其他賽事，日本火腿「二刀流」大谷翔平雖轟出本季首轟，火腿仍以3：6不敵西武；樂天靠著8、9局拉尾盤，5：4逆轉歐力士，和軟銀都拿下開季3連勝。
（左起）內川聖一、上林誠知開轟，沙法提寫下洋將救援紀錄，軟銀喜收3連勝。（取自西日本體育）
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