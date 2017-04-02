中職Live》詹帥早晚各轟一支 桃猿1分超前
2017/04/02 19:32
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第五局
5局下半，詹智堯敲出陽春砲，桃猿1分超前，林智平獲四壞球保送，悍將換投由賴鴻誠接手，順利化解危機。
5局上半，于孟雄、胡金龍接連安打，悍將攻占1、3壘，張建銘敲出滾地球，1壘往2壘跑者出局，3壘跑者回本壘得分，張建銘也順利上壘。
詹智堯敲出陽春彈。（記者陳志曲攝）
第四局
4局上半，吳宗峻擊出中外野方向陽春砲，悍將追回1分。
吳宗峻敲出陽春砲。（記者陳志曲攝）
第三局
3局下半，王柏融安打，陳俊秀擊出滾地球形成內野安打，並且趁傳上2壘，形成2、3壘有人，投手暴投，3壘跑者回本壘得分。
林瑋恩跳起觸殺詹智堯。（記者陳志曲攝）
第一局
1局下半，王柏融敲出陽春彈，首轟出爐，桃猿先馳得點。林泓育獲四壞球保送，陳俊秀擊出3壘方向滾地球造成對手失誤，形成1、2壘有人，朱育賢遭三振，桃猿攻勢遭瓦解。
王柏融首局開轟。（記者陳志曲攝）
悍將先發投手林政賢。（記者陳志曲攝）
桃猿先發投手史博威。（記者陳志曲攝）
先發打序
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悍將
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棒次
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桃猿
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胡 金 龍 DH
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1
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詹 智 堯 CF
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張 建 銘 RF
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2
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林 智 平 3B
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林 哲 瑄 CF
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3
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王 柏 融 RF
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林 益 全 1B
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4
|
林 泓 育 DH
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林 威 廷 2B
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5
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陳 俊 秀 1B
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吳 宗 峻 LF
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6
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朱 育 賢 LF
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方 克 偉 C
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7
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林 承 飛 SS
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林 瑋 恩 SS
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8
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黃 浩 然 C
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于 孟 雄 3B
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9
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葉 竹 軒 2B
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林 政 賢
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先發投手
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史 博 威
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