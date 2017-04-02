中職Live》詹帥早晚各轟一支 桃猿1分超前

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 悍將 0 0 0 1 1 2 6 1 桃猿 1 0 1 0 1 3 4 0

第五局

5局下半，詹智堯敲出陽春砲，桃猿1分超前，林智平獲四壞球保送，悍將換投由賴鴻誠接手，順利化解危機。

5局上半，于孟雄、胡金龍接連安打，悍將攻占1、3壘，張建銘敲出滾地球，1壘往2壘跑者出局，3壘跑者回本壘得分，張建銘也順利上壘。

詹智堯敲出陽春彈。（記者陳志曲攝）

第四局

4局上半，吳宗峻擊出中外野方向陽春砲，悍將追回1分。

吳宗峻敲出陽春砲。（記者陳志曲攝）

第三局

3局下半，王柏融安打，陳俊秀擊出滾地球形成內野安打，並且趁傳上2壘，形成2、3壘有人，投手暴投，3壘跑者回本壘得分。

林瑋恩跳起觸殺詹智堯。（記者陳志曲攝）

第一局

1局下半，王柏融敲出陽春彈，首轟出爐，桃猿先馳得點。林泓育獲四壞球保送，陳俊秀擊出3壘方向滾地球造成對手失誤，形成1、2壘有人，朱育賢遭三振，桃猿攻勢遭瓦解。

王柏融首局開轟。（記者陳志曲攝）

悍將先發投手林政賢。（記者陳志曲攝）

桃猿先發投手史博威。（記者陳志曲攝）

先發打序

悍將 棒次 桃猿 胡 金 龍 DH 1 詹 智 堯 CF 張 建 銘 RF 2 林 智 平 3B 林 哲 瑄 CF 3 王 柏 融 RF 林 益 全 1B 4 林 泓 育 DH 林 威 廷 2B 5 陳 俊 秀 1B 吳 宗 峻 LF 6 朱 育 賢 LF 方 克 偉 C 7 林 承 飛 SS 林 瑋 恩 SS 8 黃 浩 然 C 于 孟 雄 3B 9 葉 竹 軒 2B 林 政 賢 先發投手 史 博 威