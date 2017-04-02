滑冰》世錦賽於赫爾辛基落幕 兩台將錯失冬奧門票

林仁語。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕花式滑冰世界錦標賽於芬蘭赫爾辛基落幕，台灣兩名選手林仁語（Amy Lin）、曹志禕（Chih-I TSAO）分別於男、女子組出賽，兩人結束短曲項目，紛紛無緣晉級長曲決賽，也無法滑進前24名，錯失一次爭取2018年南韓平昌冬奧門票機會。

曹志禕首度參加世錦賽，他在男子個人短曲滑出61.52分，名列第32，一共有36人參賽，冠軍是日本名將羽生結弦，短曲排在第五的他以總分321.59分演出華麗逆轉勝。

女子組方面，林仁語二度參加世錦賽，她在短曲以51.86分，排在第28名，與冬奧門檻第24名，相去不遠，美籍台裔女將陳楷雯（Karen CHEN）則差點挑戰獎牌成功，代表美國出賽的她滑出199.29分，獲得第四名。

曹志禕。（資料照，記者廖振輝攝）