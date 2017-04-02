中職》感冒襲擊中信兄弟 林智勝「起畏寒」退場
2017/04/02 18:17
林智勝雖然感冒但今天下午仍出賽，不過比賽進行到一半就因身體不適退場。（記者林正堃攝）
〔記者吳清正／新北報導〕中信兄弟最近遭到感冒襲擊，「大師兄」林智勝今天對統一獅雙重賽的午場抱病上場，但比賽中「起畏寒」而提前退場，晚場仍然先發出賽，並且在第一局打出追平比數的一分打點安打。
除了林智勝，中信至少還有蔣智賢、張正偉、陳子豪、陳江和、陳鴻文、周磊感冒，詹子賢則是剛痊癒，今天賽前練習時有的人怕傳染給別人、有人的怕被傳染，幾乎全隊都戴著口罩，連餵球投手都戴口罩上場。
林智勝雖然感冒還沒有好，但已經休息兩天，由於另一門重砲蔣智賢狀況比他嚴重，林智勝午場擔任先發第4棒，雖然沒有安打，第1局就打成全壘打牆前的深遠飛球。
第8局林智勝選到四壞球上壘，靠著隊友安打衝上三壘後，突然主動要求換代跑，由感冒初癒的詹子賢入替。
原本大家以為林智勝從一壘衝三壘造成腳部不適，林智勝表示，跑上三壘後突然感到「起畏寒」，實在撐不下去，只好提前退場。
由於太多人感冒，中信無法讓每個人都休息，午場先發的感冒球員包括林智勝、張正偉、陳江和，投手周磊中繼登板，晚場林智勝和張正偉繼續上，蔣智賢也先發打第4棒。
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