MLB》台灣選手僅殷仔大聯盟出發 李振昌、王維中開季3A

陳偉殷預計在台灣時間4月8日例行賽首戰先發。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟例行賽將在明天開打，台灣投手陳偉殷預計在台灣時間4月8日登板，今天他也完成春訓最後一場出賽，而除了「殷仔」陳偉殷，其他旅美球員分發名單也出爐，其中李振昌、王維中和胡智為3A出發，開季前名單還有可能變動。

李振昌去年年底雖沒獲日職西武獅續約，轉而和洛磯簽下小聯盟合約附帶大聯盟春訓邀請，春訓6場出賽0勝1敗，合計4.1局失4分（3責失），防禦率6.23，他在3月21日時回到小聯盟春訓營。王維中、胡智為雖然沒有大聯盟春訓，但開季都從3A出發，在大聯盟春訓有精采表現的郭泓志，昨日宣布離開球隊，4月中旬回台。

其他的旅美球員，2A層級有紅襪林子偉、小熊曾仁和、印地安人張育成，經典賽有亮眼表現的江少慶，從印地安人高階1A出發，1A球員有響尾蛇投手黃暐傑、捕手朱立人，而張進德、陳品學、林凱威、宋文華、李其峰，以及剛簽約展開旅美生涯的何紹彬均延長春訓，曹錦輝則待在大西洋獨立聯盟。

李振昌分發到洛磯3A。（資料照，法新社）