中職》什麼在二壘？陳俊秀滾地球大亂悍將內野（影音）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將今天與Lamigo桃猿進行雙重戰，晚場的比賽，王柏融首局敲出陽春砲助隊先馳得點，3局下猿隊攻勢再起，還一度造成悍將內野守備大亂。

3局下，王柏融率先擊出安打，陳俊秀敲出三壘方向滾地球，悍將三壘手于孟雄傳一壘來不及，壘上跑者王柏融趁勢衝上三壘，而這一跑也造成悍將內野守備大亂，讓二壘鬧空城，陳俊秀趁機推進，桃猿一舉攻占二、三壘，接著投手林政賢又出現暴投，奉送對手1分。

4局上，吳宗峻敲出陽春砲讓悍將追回1分，5局上悍將靠著接連安打，扳平比數，不過5局下詹智堯再度開轟，前5局打完桃猿以3：2領先悍將。

王柏融趁亂跑上三壘。（記者陳志曲攝）