MLB》2017百大最佳球員 哈波第10、亞洲2人上榜
2017/04/02 20:05
哈波。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕大聯盟將在明天進行開幕戰，外媒《CBS Sports》也針對本季球員進行評比，選出最佳百大球員，不過台灣投手陳偉殷並未入選，亞洲球員僅有達比修有與田中將大。
2017大聯盟最佳百大球員，排名第一的為「神鱒」楚奧特（Mike Trout），金鶯馬查多（Manny Machado）排第二，第三則是道奇投手克蕭（Clayton Kershaw），國民強打少年哈波（Bryce Harper）則排第十。
亞洲球員僅兩人上榜，以遊騎兵投手達比修有排名第31最佳，洋基投手田中將大則排第47名。
1.楚奧特
2.馬查多
3.克蕭
4.布萊恩（Kris Bryant）
5.貝茲（Mookie Betts）
6.林多（Francisco Lindor）
7.唐納森（Josh Donaldson）
8.薛澤（Max Scherzer）
9.柯瑞亞（Carlos Correa）
10.哈波
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