MLB》2017百大最佳球員 哈波第10、亞洲2人上榜

哈波。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟將在明天進行開幕戰，外媒《CBS Sports》也針對本季球員進行評比，選出最佳百大球員，不過台灣投手陳偉殷並未入選，亞洲球員僅有達比修有與田中將大。

2017大聯盟最佳百大球員，排名第一的為「神鱒」楚奧特（Mike Trout），金鶯馬查多（Manny Machado）排第二，第三則是道奇投手克蕭（Clayton Kershaw），國民強打少年哈波（Bryce Harper）則排第十。

亞洲球員僅兩人上榜，以遊騎兵投手達比修有排名第31最佳，洋基投手田中將大則排第47名。

1.楚奧特

2.馬查多

3.克蕭

4.布萊恩（Kris Bryant）

5.貝茲（Mookie Betts）

6.林多（Francisco Lindor）

7.唐納森（Josh Donaldson）

8.薛澤（Max Scherzer）

9.柯瑞亞（Carlos Correa）

10.哈波