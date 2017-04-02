中職》好久沒有先發勝投 林煜清4局失5分

林煜清。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者石毓琪／綜合報導〕開季對戰統一獅3連敗，中信兄弟在雙重賽晚場推派土投「奶茶」林煜清先發，去年整季都是後援出賽的他，距離上一次先發已將近1年半之久，然而繼3月26日中繼狂失5分，今天投球成績也不理想，主投4局失5分（皆責失）退場，目前是敗投候選人。

林煜清上季16場出賽皆是後援，19.2局拿下1勝2敗1中繼，防禦率6.41是生涯最差，3月26日對獅一戰中繼，1.2局面對11人次狂丟5責失分，開季並不順遂，今天臨危受命先發，也只丟了4局，被打5支安打（1轟）失5分退場，距離上一次先發拿勝投，要回溯到2015年4月23日之久，當時對手也是統一獅，林煜清投7局只失2分摘勝。

林煜清2011年底選秀會被兄弟象第一指名選走，前3年都是球隊定位的先發投手，防禦率從3.91逐年修正到3.40，然而2015年球季陷入低潮，一度降二軍調整，該年14場先發1勝7敗黯淡作收，去年轉任中繼，終於在相隔519天重獲勝投，不過今年開季再度面臨考驗，能否找回過往身手，球迷都在期盼。