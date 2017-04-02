羽球》周天成不敵194公分丹麥小鮮肉 印度賽獲亞軍

周天成收下生涯第二座超級賽亞軍。（歐新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕總獎金32.5萬美元（約991萬台幣）的印度超級系列賽，今天舉行決賽，台灣「一哥」周天成面對世界第4的丹麥好手安薩爾森（Viktor Axelsen），以13：21、10：21吞敗，收下生涯第二座超級賽亞軍。

周天成首局開端與安薩爾森一路糾纏，但對手祭出近身球，小天防守不及，加上失誤球增加，第一次技術暫停前小天以7：11落後，對手一次救球造成右膝蓋擦傷流血，比賽稍微延誤，安薩爾森重新回到場上後，戰力不受影響，小天以13：21丟掉首局。

次局周天成屢屢打出致勝球，取得4：1小幅領先，但被對方一波10：2逆轉，小天陷6：11落後，無奈失誤出界與掛網球過多，小天次局僅打下10分，讓對手帶走冠軍、獎金24375美元（約74.3萬台幣）與9200積分。

世界第9的周天成原本尋求生涯超級賽第二冠，上一座是2014年法國超級系列賽，周天成當時成為首位於超級賽封王的台灣男單選手，隔年周天成再度闖進法國賽冠軍戰，但不敵大馬名將李宗偉，收下亞軍。

今天則是相隔近兩年，周天成再度闖進超級賽冠軍戰，身高194公分的對手安薩爾森連三年挺進印度賽冠軍戰，終於摘下生涯首座超級賽冠軍。

丹麥好手安薩爾森奪冠。（法新社）