中職》洪總神調度！桃猿2代打都開轟
2017/04/02 21:12
劉時豪代打開轟。（取自ELEVEN SPORTS）
〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿隊今於桃園棒球場與富邦悍將進行雙重賽，早場總教練洪一中換上代打詹智堯，馬上取得陽春砲，晚場則有劉時豪神來一棒，轟出今天第2支的代打全壘打，也讓收看直播的球迷大誇洪總「神調度」。
早場的比賽，總教練洪一中在5局上半更換外野手，原本的第一棒開路先鋒陽耀勳退場，詹智堯代守中外野，6局下半詹智堯首次打擊，抓準洋投神盾投球轟出全壘打，8局下半富邦悍將更換投手黃勝雄，也啟用楊岱均代打敲安，9局下富邦押出倪福德，也是代打的朱育賢擊出安打延續攻勢。
而晚場進行到8局下半，桃猿還有1分落後，這次洪總又在富邦換投後啟用代打，劉時豪順勢對張耿豪轟出代打全壘打，3分打點一棒逆轉，也讓球迷看得為之瘋狂，大嘆「諸葛洪中」、「神調度」、「太扯啦」、「正義必勝」，劉時豪還在擊到球後帥氣甩棒，給球迷滿滿視覺享受。
Lamigo桃猿詹智堯敲出陽春砲。（記者陳志曲攝）
Lamigo桃猿楊岱均代打建功。（記者陳志曲攝）
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