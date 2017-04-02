中職》陳禹勳關門險砸鍋 激動觸殺請悍將吃鍋貼（影音）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將與Lamigo桃猿今進行雙重賽，晚場的比賽由林政賢對決史博威，雙方一路廝殺，8局下半劉時豪代打敲出超前3分砲，幫助桃猿取得2分領先，9局上半，陳禹勳關門一度出現危機，讓悍將追回1分，最後因為胡金龍在3壘出局，桃猿驚險以6：5收下5連勝，悍將則吞下5連敗。

首局，王柏融敲出陽春彈，幫助桃猿先馳得點，3局下半，王柏融安打再度帶動攻勢，

加上陳俊秀的滾地球造成悍將內野守備大亂，桃猿趁勢攻占2、3壘，並靠對方投手暴投再下一城。

吳宗峻在4局上半敲出陽春砲反擊，且悍將在5局上又追加1分，兩隊戰成平手。5局下半，

今天在午場比賽中開轟的詹智堯延續好手感，再度轟出陽春彈，桃猿又要回領先，雙方你來我往。

6局上半，吳宗峻掃出2分砲讓悍將取得1分超前，不過比賽到了8局下半卻風雲變色，1、3壘有人的情況下，劉時豪上場代打，一球掃出三分砲，桃猿反倒以2分超前。

9局上半，陳禹勳關門關的驚險，一登板先保送方克偉，雖然讓下一棒林瑋恩敲出雙殺打，但隨後陽冠威的飛球落地形成安打，胡金龍游擊方向的反彈球也成為安打，還帶有1分打點，悍將追到僅差1分；下一棒張建銘擊出飛球，雖然不紮實仍形成安打，但跑者胡金龍奔上3壘時遭觸殺出局，最終桃猿以1分差險勝，悍將則單日兩度遭對手逆轉。

Lamigo桃猿陳禹勳（上）將富邦悍將胡金龍（下）觸殺於三壘前，結束比賽。（記者陳志曲攝）