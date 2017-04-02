中職》劉時豪一球MVP 桃猿捕手今日超夯（影音）

劉時豪代打敲出逆轉3分彈，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿隊今晚在桃園主場與富邦悍將進行雙重賽，早場由捕手黃浩然雙響砲、再見安打，4分打點收下MVP，晚場則有劉時豪生涯首次代打全壘打，尤其「一球」成為MVP相當罕見，也讓桃猿隊再度逆轉勝。

8局下半，劉時豪在猿隊攻占一三壘時，面對張耿豪抓第一球轟出代打全壘打，這支逆轉砲讓他獲選MVP，賽後受訪談到上次對富邦有機會建功卻抱憾收場，他說，「（當時）很對不起隊友、也對不起球迷，可是今天我辦到啦！」

劉時豪表示，「其實我很期待在主場打出好的成績，可是因為可能都後面才守備或打擊（出賽），可是我真的不只是想要這樣子而已，今天也做到了，謝謝各位球迷！」啦啦隊長阿誠也笑說，以後4月2日應該訂為「捕手日」，此外，今晚桃園球場觀眾多達11315人，也是今年觀眾人數最多的一場比賽。

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