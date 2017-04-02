中職》悍將苦吞5連敗 4場都輸一分

悍將今不敵桃猿吞下5連敗。（記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將今天與Lamigo桃猿進行雙重戰，但分別以4：5、5：6輸球，也吞下5連敗，且5場比賽中有4場比賽都以1分差落敗。

悍將開幕先是拿下2連勝，但在29日與中信兄弟的比賽中以5：6輸球，隔天又以8：9不敵兄弟，30日當晚還爆發林哲瑄臉書酸文的爭議事件，令外界揣測是否對士氣造成影響。

31日因大雨延賽，隔天4月1日悍將前往桃園主場作客，但在失誤的影響下，以5：9輸球，吞下三連敗。今天進行雙重賽，午場桃猿黃浩然敲出再見安打，幫助球隊以1分差擊潰悍將，晚場則輪到劉時豪挺身而出，代打敲出3分砲，同樣讓悍將以1分差抱憾而歸。

悍將苦吞5連敗：

3月29日 富邦悍將5：6中信兄弟

3月30日 富邦悍將8：9中信兄弟



4月1日 富邦悍將5：9Lamigo桃猿

4月2日 富邦悍將4：5Lamigo桃猿（雙重賽）

富邦悍將5：6Lamigo桃猿（雙重賽）