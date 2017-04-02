中職》悍將苦吞5連敗 4場都輸一分
2017/04/02 22:01
悍將今不敵桃猿吞下5連敗。（記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將今天與Lamigo桃猿進行雙重戰，但分別以4：5、5：6輸球，也吞下5連敗，且5場比賽中有4場比賽都以1分差落敗。
悍將開幕先是拿下2連勝，但在29日與中信兄弟的比賽中以5：6輸球，隔天又以8：9不敵兄弟，30日當晚還爆發林哲瑄臉書酸文的爭議事件，令外界揣測是否對士氣造成影響。
31日因大雨延賽，隔天4月1日悍將前往桃園主場作客，但在失誤的影響下，以5：9輸球，吞下三連敗。今天進行雙重賽，午場桃猿黃浩然敲出再見安打，幫助球隊以1分差擊潰悍將，晚場則輪到劉時豪挺身而出，代打敲出3分砲，同樣讓悍將以1分差抱憾而歸。
悍將苦吞5連敗：
3月29日 富邦悍將5：6中信兄弟
3月30日 富邦悍將8：9中信兄弟
4月1日 富邦悍將5：9Lamigo桃猿
4月2日 富邦悍將4：5Lamigo桃猿（雙重賽）
富邦悍將5：6Lamigo桃猿（雙重賽）
相關新聞
- 中職Live》洪心騏6局好投 獅賞兄弟3連敗
- 中職》劉時豪一球MVP 桃猿捕手今日超夯（影音）
- 中職Live》劉時豪逆轉三分砲 賞悍將5連敗
- 中職》洪總神調度！桃猿2代打都開轟
- 中職》感冒襲擊中信兄弟 林智勝「起畏寒」退場
推薦新聞
-
中職》林益全遞球棒兩人破冰？林哲瑄刪除貼文2017/04/02 22:45
-
羽球》印度新一姊辛都復仇成功 決賽拍下奧運金牌封后2017/04/02 22:20
-
中職》單日連遭逆轉 葉總：後援投手負擔大2017/04/02 22:01
-
中職Live》洪心騏6局好投 獅賞兄弟3連敗2017/04/02 21:53
-
羽球》周天成不敵194公分丹麥小鮮肉 印度賽獲亞軍2017/04/02 20:20