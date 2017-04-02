中職》單日連遭逆轉 葉總：後援投手負擔大

葉君璋。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕富邦悍將單日兩場遭逆轉，目前吞下5連敗，賽後休息室難免低氣壓。總教練葉君璋認為，甫開季投手傷兵就不斷，後援投手壓力大，因而造成連敗低潮。

葉總認為，投手陣容包括主力先發羅力、後援的林晨樺、蔡明晉都受傷，導致其他後援投手群工作量加重，臨場表現也走樣，像晚場敗投黃勝雄就是一例，因為出賽量大，導致表現不如以往。

葉總說，對於富邦而言，投手戰力畢竟還是很重要的勝利因素，開季投手戰力就出現傷兵，也確實是目前最大困擾。