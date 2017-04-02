羽球》印度新一姊辛都復仇成功 決賽拍下奧運金牌封后

辛都。（法新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕印度女單新希望辛都今天在印度羽球超級系列賽，女單冠軍賽遭遇去年里約奧運對手西班牙瑪琳，辛都以21：19、21：16，完成甜蜜復仇，也幫地主留下冠軍。

世界排名第5的辛都生涯第9度遭遇世界第3的西班牙辛都，兩人去年於里約奧運女單決賽對決，當時瑪琳鏖戰三局鍍金。

今天再交手，瑪琳已經不是世界球后，辛都掌管節奏，開局都打得非常順利，首局瑪琳錯失逆轉機會，辛都一鼓作氣取得局數領先，次局辛都不給對手機會，一路壓制瑪琳，最後靠著前球后再見掛網，辛都在家鄉父老面前收下冠軍。

瑪琳。（歐新社）