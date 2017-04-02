中職》林益全遞球棒兩人破冰？林哲瑄刪除貼文

富邦悍將林益全（左）將球棒遞給林哲瑄（右）。（記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將林哲瑄日前在臉書上發文意外引發風波，而隊友林益全昨天也公開回應，希望能平息紛擾，今天也有眼尖的網友發現，那篇貼文已經被刪除。

林哲瑄30日晚間在臉書上發文，寫下「原來在台灣贏得金手套是不用撲球的！真的長知識了」意外引起軒然大波，不僅引來隊友留言回應，連其他隊球員也出聲附和。

這段貼文也引發揣測與討論，雖然林哲瑄本人澄清並未針對誰 ，但外界多把矛頭指向隊友林益全， 而日前悍將總教練葉君璋也找兩人與其他資深球員進行閉門會議，希望平息風波。

昨天林益全本人特別發出聲明 ，強調未來的比賽，他會努力做到最好，未來若有任何不足之處，希望大家告訴他，後來林哲瑄將該則爭議貼文刪除，比賽期間林益全也為他遞球棒，兩人看似破冰，也期盼事件能和平落幕。

林哲瑄爭議貼文。（取自臉書）

林益全聲明貼文。（取自臉書）