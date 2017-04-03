MLB開幕戰開打 衛冕軍小熊戰紅雀 今日賽事預告與轉播
2017/04/03 07:12
各位讀者早安!連假期間，自由體育替讀者獻上精采賽事!
棒球季來臨，美國職棒將於今日凌晨舉行開幕戰，本季大聯盟首戰由洋基作客光芒，洋基將推出頭號先發田中將大，迎戰去年投出233次三振的光芒王牌亞契。
專欄作家看好去年世界大賽冠軍小熊，小熊去年例行賽得分808分排名國聯第2，先發打線變動不大，瑞佐、布蘭特、索布里斯特，加上強打史瓦伯健康歸隊，打線被評為最完整。
勇士主場迎戰巫師，上役兩隊交鋒，勇士因杜蘭特受傷戰力大損，今早兩隊再度強碰，西區聯盟龍頭勇士能否扳回一城，喜愛籃球的朋友，記得鎖定電視直播!
MLB
01：00 洋基 vs. 光芒 FOX體育三台
08：30 小熊 vs. 紅雀 民視無線台
NBA
08：00 巫師 vs. 勇士 緯來體育
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