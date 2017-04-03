NBA 》魏少狂！本季第40次大三元到手 平紀錄聽牌

魏少完成本季第40次大三元。（今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕雷霆魏斯布魯克今日繳出本季第40次三雙，不過球隊以101：113不敵黃蜂，但他數據吸引所有人焦點，因為接下來有機會寫下屬他個人的傳奇，成為名符其實的「大三元製造機」。

魏斯布魯克此役砍進7顆三分球，繳出40分、13籃板與10助攻，如今他距離1961-62球季「大O」羅伯森的單季41次大三元僅差2次，雷霆未來還有7場比賽，魏少有極大機會改寫歷史，寫下屬於自己的紀錄。另外，他生涯首度對黃蜂完成大三元，生涯僅未對公牛，締造三雙成績單，下賽季可望完成「大三元拼圖」，制霸所有球隊。

黃蜂一哥沃克（Kemba Walker）轟進6記三分球，攻下全隊最高29分，替補上陣的卡明斯基（Frank Kaminsky）挹注18分，奇德吉克里斯特（Michael Kidd-Gilchrist）有16分進帳，他們暫時落後熱火、溜馬、公牛1.5場勝差，晉級季後賽尚未絕望。