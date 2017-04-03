MLB》瘋邦開幕戰雙響炸裂 7局11K被牛棚搞丟勝投（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕巨人「瘋邦」邦賈納（Madison Bumgarner）開幕戰就擦亮強投豪打招牌，對響尾蛇主投7局狂飆11K完成優質先發，單場雙響更讓他締造大聯盟新紀錄，然而牛棚放火讓巨人以5：6慘遭逆轉，瘋邦沒能寫下開幕戰三連勝。

連四年榮膺開幕戰先發的瘋邦此役展現極佳壓制力，前五局「完全」制霸未讓任何一位打者上壘，5局上更率先開砲在2好1壞時扛出陽春彈，炸裂響尾蛇賽揚先發葛蘭基（Zack Greinke），6局上巨人靠連續安打取得3：0領先。

6局下瘋邦首度遭遇危機，飆K後連挨2安先丟1分，接著再被波洛克（A.J. Pollock）轟出兩分砲一棒追平，所幸暫停後即時回神用三振化解危機。7局上瘋邦再度炸裂，用個人單場第二發陽春彈助巨人以4：3再度領先。

瘋邦率先炸裂砲轟葛蘭基。（USA Today Sports）

瘋邦開幕戰單場雙響。（法新社）

然而瘋邦退場後戰情再度風雲變色，8局下登板接替的羅爾（Derek Law）連挨3安遭響尾蛇扳平。9局上巨人以高飛犧牲打搶下1分後，留下滿壘殘壘沒能拉開比分。9局下新任終結者梅倫森（Mark Melancon）登板關門，率先取得2出局後連挨4安遭響尾蛇逆轉奪勝。

總計瘋邦今主投7局挨6安，責失3分集中在6局下的挨轟亂流，送出11K沒有任何保送。此役擊出兩支陽春砲讓他成為大聯盟首位在開幕戰單場雙響的投手，也是巨人繼2002年的邦斯（Barry Bonds）後，再度有球員於開幕戰演出雙響。

瘋邦7局狂飆11K完成優質先發。（USA Today Sports）

巨人新任終結者關門失敗。（USA Today Sports）