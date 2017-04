MLB》瘋邦開幕戰雙響炸裂 7局11K被牛棚搞丟勝投（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕巨人「瘋邦」邦賈納(Madison Bumgarner)開幕戰就擦亮強投豪打招牌,對響尾蛇主投7局狂飆11K完成優質先發,單場雙響更讓他締造大聯盟新紀錄,然而牛棚放火讓巨人以5:6慘遭逆轉,瘋邦沒能寫下開幕戰三連勝。

連四年榮膺開幕戰先發的瘋邦此役展現極佳壓制力,前五局「完全」制霸未讓任何一位打者上壘,5局上更率先開砲在2好1壞時扛出陽春彈,炸裂響尾蛇賽揚先發葛蘭基(Zack Greinke),6局上巨人靠連續安打取得3:0領先。

6局下瘋邦首度遭遇危機,飆K後連挨2安先丟1分,接著再被波洛克(A.J. Pollock)轟出兩分砲一棒追平,所幸暫停後即時回神用三振化解危機。7局上瘋邦再度炸裂,用個人單場第二發陽春彈助巨人以4:3再度領先。

瘋邦率先炸裂砲轟葛蘭基。(USA Today Sports)

瘋邦開幕戰單場雙響。(法新社)

然而瘋邦退場後戰情再度風雲變色,8局下登板接替的羅爾(Derek Law)連挨3安遭響尾蛇扳平。9局上巨人以高飛犧牲打搶下1分後,留下滿壘殘壘沒能拉開比分。9局下新任終結者梅倫森(Mark Melancon)登板關門,率先取得2出局後連挨4安遭響尾蛇逆轉奪勝。

總計瘋邦今主投7局挨6安,責失3分集中在6局下的挨轟亂流,送出11K沒有任何保送。此役擊出兩支陽春砲讓他成為大聯盟首位在開幕戰單場雙響的投手,也是巨人繼2002年的邦斯(Barry Bonds)後,再度有球員於開幕戰演出雙響。

瘋邦7局狂飆11K完成優質先發。(USA Today Sports)

巨人新任終結者關門失敗。(USA Today Sports)