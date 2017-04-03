網球》「費納對決」第37回合 費德爾又勝捧今年第三冠

費德爾收下個人第三座邁阿密網賽冠軍。（USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕邁阿密網賽今日登場的男單決賽上演頂尖對決，由「瑞士特快車」費德爾強碰西班牙「蠻牛」納達爾，同時也是兩人生涯之間第37次碰面，費爾德以6：3、6：4，近4次皆打敗蠻牛，收下個人第三座邁阿密網賽冠軍。

此戰雙方都有機會率先破發，卻也都順利保發成功，打得你來我往，不過費爸在第8局總算破發成功，也讓他以6：3先馳得點；次盤，「費納對決」的前面8局，全數保發成功，但費德爾在第9局再度破發，也順利在邁阿密捧起桂冠。

事實上，費德爾、納達爾今年一路從年初的澳洲公開賽與前一站印地安泉皆有碰頭，30歲的納達爾賽前也挾23勝13負穩居上風，但他今年仍拿費爾德沒輒，也讓費爸今年戰績推升至19勝1敗，也收下澳網、印地安泉與邁阿密三座冠軍，成為2017年最炙手可熱的網壇名將。



費德爾。（法新社）

納達爾。（法新社）