MLB》田中將大開幕戰慘烈 2.2局挨2轟掉7分吞敗

田中將大。（USA Today Sports）

〔記者林子翔／綜合報導〕大聯盟正式開打，洋基首戰在客場面對光芒，日籍投手田中將大僅投2.2局被敲8安打，包含2支全壘打共失掉7分，洋基終場以3：7輸球。

田中將大是大聯盟首位連3年擔綱開幕戰先發的日籍投手，追平野茂英雄3次的開幕戰先發紀錄（2000、2003、2004）。他在熱身賽表現亮眼，連續18.2局沒有失分，熱身賽出賽6場，防禦率僅0.38；在這場比賽之前，他上季對光芒是4勝0敗，防禦率2.88。

但田中將大此役表現不理想，首局就被對方敲了4支安打、外加高飛犧牲打丟掉3分，2局下被光芒球星朗格利亞（Evan Longoria）敲2分砲，3局下摩里森（Logan Morrison）轟陽春砲，接下來又被敲兩支安打掉分，教練只好換投。

總計田中將大2.2局投球，被敲8安包含2轟，失掉7分，投出3次三振、另有2次四死球，防禦率暴增為23.63，可說是生涯表現最差的一場比賽；光芒靠著先發亞契（Chris Archer）7局5K失2分好投，拿下開幕戰勝利。

洋基打線方面，卡斯楚（Starlin Castro）、海德利（Chase Headley）各有3安打；光芒方面，朗格利亞2安（包含一支2分砲）、3打點，摩里森3安（包含一支陽春砲）、3打點。

田中將大。（法新社）

亞契。（美聯社）

朗格利亞（中）單場2安、3打點，助球隊獲勝。（美聯社）