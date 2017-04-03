中職》劉時豪跪地驚天轟成神調度 洪總霸氣回應

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿隊昨與富邦悍將進行雙重賽雙雙奪勝，劉時豪在晚場代打擊出逆轉3分砲，這神來一棒也讓球迷直誇總教練洪一中「神調度」。對此，洪總表示，「就是一個直覺，感覺他打得到。」

劉時豪昨天8局下上場代打，當時球隊一分落後，一三壘有人，富邦換上張耿豪登板後援，劉時豪看準第一球就大棒一揮，將球擊向右外野全壘打牆外，形成一發「跪地」3分砲，本季首轟出爐，這也是他生涯首支的代打全壘打，助隊以6：5逆轉擊敗悍將，奪下5連勝。

總教練洪一中賽後表示，因對方推出右投張耿豪，他當下直覺認為劉時豪應該打得到，當時目標只是先得1分。洪總也說，球隊拿下5連勝，可說是為球季在存本錢，這2場也因分數沒被拉開，一直都有機會。

Lamigo桃猿總教練洪一中。（資料照，記者陳志曲攝）