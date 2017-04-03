中職》劉時豪跪地驚天轟成神調度 洪總霸氣回應
2017/04/03 08:00
〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿隊昨與富邦悍將進行雙重賽雙雙奪勝，劉時豪在晚場代打擊出逆轉3分砲，這神來一棒也讓球迷直誇總教練洪一中「神調度」。對此，洪總表示，「就是一個直覺，感覺他打得到。」
劉時豪昨天8局下上場代打，當時球隊一分落後，一三壘有人，富邦換上張耿豪登板後援，劉時豪看準第一球就大棒一揮，將球擊向右外野全壘打牆外，形成一發「跪地」3分砲，本季首轟出爐，這也是他生涯首支的代打全壘打，助隊以6：5逆轉擊敗悍將，奪下5連勝。
總教練洪一中賽後表示，因對方推出右投張耿豪，他當下直覺認為劉時豪應該打得到，當時目標只是先得1分。洪總也說，球隊拿下5連勝，可說是為球季在存本錢，這2場也因分數沒被拉開，一直都有機會。
Lamigo桃猿總教練洪一中。（資料照，記者陳志曲攝）
相關新聞
- 中職》獅隊洪心騏初先發奪勝 獻給天上母親
- 中職》獅隊唐肇廷贏回先發 3安挺隊友
- 中職》敲出逆轉三壘打 羅國龍打破開季低潮
- 中職》感冒壞兄弟 大師兄「畏寒」退場
- 中職》生涯初先發勝投、MVP 洪心騏達成和媽媽的約定
推薦新聞
-
NBA》湖人贏灰熊 有望擺脫西部爐主2017/04/03 09:24
-
MLB》瘋邦開幕戰雙響炸裂 7局11K被牛棚搞丟勝投（影音）2017/04/03 09:16
-
日職》無法投只能打 大谷翔平打擊率全聯盟最佳（影音）2017/04/03 08:29
-
MLB開幕戰開打 衛冕軍小熊戰紅雀 今日賽事預告與轉播2017/04/03 07:12
-
虎口中小失1分 殷仔：我準備好了2017/04/03 06:00