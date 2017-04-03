NBA》湖人贏灰熊 有望擺脫西部爐主

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天（3日）稍早迎戰灰熊，最後關頭靠著羅素（D'Angelo Russell）關鍵6罰全進，以108：103擊敗灰熊，結束4連敗。若稍後太陽隊若輸球，湖人將能擺脫西部墊底位置。

半場結束時比數50：49，湖人只領先1分。第3節兩隊互有領先，灰熊板凳丹尼爾斯（Troy Daniels）頻頻在外線開火，但其他板凳球員進攻火力不足。湖人禁區掌握籃板球，順利咬住比數差距，三節結束時灰熊以80：79領先。

末節最後1分50秒，兩隊97：97平手，但灰熊接下來頻頻發生失誤，被湖人恩尼斯（Tyler Ennis）、南斯（Larry Nance Jr.）、羅素各得2分，雖然康利（Mike Conley）連砍2記三分球，最後16.2秒追到103：104，但灰熊採取犯規戰術後，讓恩尼斯罰進2球，湖人以106：103領先。灰熊暫停後康利三分球不進，終場湖人以108：103險勝。

湖人目前戰績22勝55敗暫時追平太陽，若太陽今天輸球就掉至西部墊底；另外，灰熊輸球後以42勝35敗落後給雷霆1.5場，仍居西部第7，最後5場要追上雷霆並不容易。

湖人總教練華頓（Luke Walton）特別稱讚羅素：「無論他手感好不好，都能讓比賽回到自己的掌握中。他一開始就失誤連連，要是以前就會像滾雪球般一發不可收拾，今天倒是越打越穩。」

羅素。（美聯社）