日職》無法投只能打 大谷翔平打擊率全聯盟最佳（影音）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿「投打二刀流」大谷翔平因左腳傷勢無法投球，開季擔任球隊指定打擊，他也展現出優異的打擊能力，目前打擊率高達6成67，是全12球團中最高。

大谷翔平昨天對西武的比賽中，單場4打數3安打、包含本季首轟，跑回2分，連續兩場比賽都繳出猛打賞的表現。但日本火腿開季戰績僅1勝2敗，先發群出現問題。

大谷翔平目前出賽3場，12打數揮出8支安打，包含1發全壘打、1分打點，跑回3分，打擊率為6成67，長打率為1.167。其中，打擊率、安打都是12球團中最高。

大谷翔平。（資料照，美聯社）