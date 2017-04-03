NBA》又是膝傷整季報銷！ 羅斯前途堪憂
2017/04/03 08:46
羅斯。（歐新社）
〔記者張浩群／綜合報導〕今夏首度將成為自由球員的「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）傳出噩耗，尼克球團今天宣布，羅斯因左膝半月板撕裂將錯過剩餘的5場賽事，也宣告本季報銷。嚴重的傷病史也有可能會影響他在自由市場的行情。
羅斯曾是NBA史上最年輕的MVP，不過近年來飽受膝傷所困，2012年左膝十字韌帶撕裂整季報銷，隔年傷癒歸隊後僅打10場因右膝受傷高掛免戰牌，2015年又因右膝傷勢，缺席多場比賽，本季再度傷到左膝，預計將休養6至8週。羅斯自2010-2011賽季後就從未出賽超過70場以上，雙膝傷勢也成為他NBA生涯的不定時炸彈。
羅斯本季場均繳出18分、3.8籃板、4.4助攻，命中率4成71是近6年最佳，今夏原本想要去自由市場測水溫，但他再度傳出傷情，前途堪憂。
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