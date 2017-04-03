NBA》「布魯克林」連線成功 籃網再拉出二連勝

林書豪今天攻下15分、6籃板、6助攻。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕籃網昨天對上魔術贏球，今日「背靠背」再戰老鷹，靠著「布魯克˙林」B.羅培茲繳出全隊最高29分、林書豪挹注15分，終場以91：82打敗老鷹，取得睽違兩年的「背靠背」連勝，也是本季第2度2連勝。

老鷹開賽就拉出5：0攻勢下馬威，但林書豪隨即投進三分球還以顏色，且他更是一鼓作氣連下8分，剛過完生日的B.羅培茲則接著發飆，他單節進帳18分，且林書豪單節3助攻，通通傳給B.羅培茲，兩人的「布魯克‧林」連勝首節就登場，率隊取得29：24領先老鷹。

次節，籃網因火力不如第一節，單節僅17分進帳，不僅無法擴大優勢，還被老鷹搶回領先，不過籃網菜鳥懷特海德在投進壓哨球，也讓他們半場打完仍保有46：43。

易籃後，林書豪持續幫助球隊穩住領先，老鷹雖在第四節一度進逼，仍功虧一簣，讓籃網笑收2連勝，林書豪上場31分19秒，為全隊最高，出手10次命中5球，包括兩記三分球，攻下15分、6助攻與6籃板，B.羅培茲21次出手中12球，繳出29分與5籃板、5助攻、5阻攻。

籃網收下本季第二次的2連勝，且更是兩年來首度能在「背靠背」惡戰中連勝，上回他們在2015年3月26日至4月4日，拉出一波6連勝，其中在4月1日與4月2日連勝溜馬、尼克。