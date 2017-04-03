NBA》七六人讓2主將「關機」 教頭：正確決定
2017/04/03 10:42
〔體育中心／綜合報導〕七六人日前宣布讓主力球員考文頓（Robert Covington）與歐卡佛（Jahlil Okafor）休息到季末，剩餘比賽不再上場。總教練布朗（Brett Brown）日前接受採訪時表示，球隊此舉是正確決定。
考文頓與歐卡佛都因為右膝痠痛高掛免戰牌，球隊決定讓他們留在費城。考文頓本季出賽67場，平均上場31.6分鐘，歐卡佛上個月剛動完手術，正式宣告球季報銷。
「在一整年努力的最後，讓球員休息似乎沒有不妥，」布朗說，「我知道他們對於無法隨隊出賽很失望，但球隊的決定無庸置疑。」
目前七六人戰績28勝49敗，儘管再度無緣季後賽，但隊上幾位潛力新人像是恩比德（Joel Embiid）、薩里奇（Dario Saric）表現相當出色，未來勢必大有可為。
考文頓（左）、歐卡佛（中）本季提前結束。（資料照，美聯社）
相關新聞
- NBA》奪大三元如喝水 神龜再寫兩大鬼神紀錄
- NBA》湖人贏灰熊 有望擺脫西部爐主
- NBA》又是膝傷整季報銷！ 羅斯前途堪憂
- NBA》「布魯克林」連線成功 籃網再拉出二連勝
- NBA 》魏少狂！本季第40次大三元到手 平紀錄聽牌
推薦新聞
-
MLB》開幕戰2.2局狂失7分 田中將大：我嗨過頭了（影音）2017/04/03 12:23
-
NBA》詹皇追平賈霸紀錄 騎士2度延長賽退溜馬2017/04/03 10:39
-
ANA Inspiration高球賽》南韓柳蕭然 奪今年首場大賽冠軍2017/04/03 10:18
-
NBA》奪大三元如喝水 神龜再寫兩大鬼神紀錄2017/04/03 09:38
-
MLB》瘋邦開幕戰雙響炸裂 7局11K被牛棚搞丟勝投（影音）2017/04/03 09:16