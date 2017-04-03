NBA》七六人讓2主將「關機」 教頭：正確決定

〔體育中心／綜合報導〕七六人日前宣布讓主力球員考文頓（Robert Covington）與歐卡佛（Jahlil Okafor）休息到季末，剩餘比賽不再上場。總教練布朗（Brett Brown）日前接受採訪時表示，球隊此舉是正確決定。

考文頓與歐卡佛都因為右膝痠痛高掛免戰牌，球隊決定讓他們留在費城。考文頓本季出賽67場，平均上場31.6分鐘，歐卡佛上個月剛動完手術，正式宣告球季報銷。

「在一整年努力的最後，讓球員休息似乎沒有不妥，」布朗說，「我知道他們對於無法隨隊出賽很失望，但球隊的決定無庸置疑。」

目前七六人戰績28勝49敗，儘管再度無緣季後賽，但隊上幾位潛力新人像是恩比德（Joel Embiid）、薩里奇（Dario Saric）表現相當出色，未來勢必大有可為。

考文頓（左）、歐卡佛（中）本季提前結束。（資料照，美聯社）