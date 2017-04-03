NBA》奪大三元如喝水 神龜再寫兩大鬼神紀錄
2017/04/03 09:38
〔體育中心／綜合報導〕雷霆今在主場惜敗黃蜂，不過「神龜」魏斯布魯克（Russell Westbrook）今天繳出面對黃蜂，繳出40分、13籃板、10助攻，單季已累積40次大三元，距離追平高懸55年的「大O」羅伯森（Oscar Robertson）的41次只差一步，而魏少今天再寫下2項大三元鬼神數據。
魏斯布魯克本季化身大三元製造機，屢屢創造多次特別紀錄，除了成為史上首位命中率百分百奪大三元外，還飆出57分的超級大三元，寫下史上最高分的大三元，本季拿大三元彷彿就像喝水一樣容易。
魏斯布魯克今天繳出40分大三元，締造連續5場繳出30分以上大三元和連6場奪大三元前無古人的紀錄，而他也有機會成為史上第2位完成單季場均大三元的球員。
魏斯布魯克。（今日美國）
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