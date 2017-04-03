NBA》柯瑞演繹「超級射手」 連兩季飆進300顆三分球
2017/04/03 09:54
柯瑞。（今日美國）
〔記者林岳甫／綜合報導〕勇士「萌神」柯瑞賽前三分球累積293顆，今日在主場與巫師之戰手感熱得發燙，上半場就飆進6顆三分球，隨後又在第三節9分19秒投進三分彈，本季累積300顆，成為史上首位連兩季能在三分線投進300記的超級射手。
28歲的柯瑞近5季，展現他獨特的三分球威力，奠定他的射手威名，從2012-13賽季飆進破紀錄272顆後，隔年同樣也有261顆，2014-15賽季更是飆進286顆，上季更是驚人，他整季出賽79場，即投進402顆三分彈，即便本季外線並未像上季如此可怕，但他能在今日完成300顆三分球，未來若想改寫三分線的紀錄，恐怕也就只剩他自己。
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