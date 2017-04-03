MLB》年薪5億外野手熱身賽打太爛 遭藍鳥釋出

小阿普頓。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本季年薪高達1650萬美元（約新台幣5.03億元）的藍鳥隊外野手小阿普頓（Melvin Upton Jr.）今年在春訓熱身賽表現不佳，遭到球團釋出。

小阿普頓在光芒隊時期表現亮眼，2012年繳出28轟、78分打點、2成48打擊率的成績，該年季後與勇士隊簽下5年7525萬美元的合約，未料狀況從此走下坡。

他在2013年僅有9轟、26分打點、打擊率不到2成，隔年表現也未回溫，2015年他就被交易至教士隊，去年被交易至藍鳥隊。

去年小阿普頓待過教士及藍鳥，整季繳出2成38、20轟、61分點的成績。他今年在熱身賽出賽14場，僅繳出1成94打擊率、3轟、7分打點，藍鳥隊無法忍受，只好將他釋出。

小阿普頓。（法新社）