NBA》林書豪傳球一箭穿心 讓隊友輕鬆灌籃（影音）

〔體育中心／綜合報導〕籃網今在主場擊敗老鷹，台裔後衛林書豪在比賽關鍵時刻傳出一記漂亮的助攻，讓隊友灌籃得分。

比賽最後剩不到40秒，籃網當時以88：82領先，林書豪運球掌握攻勢，對方以為他要單打，林書豪卻妙傳給隊友布克（Trevor Booker）灌籃得分，讓全場觀眾嗨翻。

籃網最後以91：82擊敗老鷹，林書豪全場10投5中、三分球4投2中，拿下15分，另有6助攻、6籃板。

林書豪。（美聯社）

林書豪。（美聯社）