ANA Inspiration高球賽》南韓柳蕭然 奪今年首場大賽冠軍

南韓女將柳蕭然。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕女子高爾夫五大賽首役ANA Inspiration高球賽，今天出現戲劇化的轉折，南韓女將柳蕭然拚到延長加賽，力退地主好手湯普森，贏得生涯第2座女子大賽冠軍。

最後一回合激戰和劇變的主角是湯普森，今天她在前半段穩步推進，打完第12洞仍領先其他選手3桿。沒想到她走向第13洞時，裁判突然上前告知，昨天第3回合她發生違規，被罰4桿。

原來第3回合湯普森在第17洞果嶺推桿前，球沒放回原位，被觀眾檢舉，裁判看了轉播畫面，證實她放回去的球與原位置有些微差距。

湯普森未在原球位推桿被罰兩桿，繳出第3回合錯誤成績又被罰兩桿，使她從原本領先3桿，一下子反而落後另外4名選手1桿。

湯普森忍不住掉淚，但她很勇敢地面對最後6洞比賽，先在第13洞推進21呎博蒂，重回並列領先。接著又在第15洞推進9呎博蒂奪回單獨第1。可惜第16洞沒攻上果嶺，短切之後兩推吞柏忌，退回5人並列領先。

在她前面1組的柳蕭然，最後1洞兩桿攻到果嶺邊，短切之後推進博蒂，以274桿完賽，站上首席。只等著最後1組湯普森和彼德森的結果。彼德森在這個長洞沒能抓到博蒂，最後以275桿和朴仁妃、李敏姬等人並列第3。

湯普森兩桿攻上果嶺，推進老鷹就能獲勝，但是她的12呎下坡推桿力道稍弱，在洞口前半呎停下，只抓到博蒂，總計274桿並列第1，隨後與柳蕭然加賽決勝負。

兩人回到第18洞，柳蕭然開球打上球道，湯普森的球卻右拉掉進長草區，她只能選擇3桿攻上果嶺，但122碼的短桿打得太右，落地後順著斜坡滾到果嶺邊。

柳蕭然從220碼的球道上直攻果嶺，這球衝過頭，差點打下右後方水池。她穩定心情短切進攻洞口，這球差點進洞，剩下4呎回推。柳蕭然看著湯普森的上坡推桿沒進，她平順地推進再見博蒂，激動地迎接生涯第2場大賽冠軍。

南韓女將柳蕭然。（法新社）