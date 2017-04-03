NBA》詹皇追平賈霸紀錄 騎士2度延長賽退溜馬

〔記者張浩群／綜合報導〕騎士今天在主場迎戰來犯的溜馬，兩隊一路激戰至2度延長賽才分出勝負，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在最後決勝時刻扮演挺身而出，最後2記關鍵三分彈都和他有關，率隊以135：130擊敗溜馬，以0.5場勝差緊咬東部龍頭塞爾提克。

詹姆斯今天與喬治（Paul George）互別苗頭，上演飆分秀，兩人也分別第四節與延長賽投進追平分，助隊戰至2度延長賽，喬治決勝節單節轟進13分，但最後1分鐘1分未得，反觀詹姆斯在最後57秒砍進一記三分彈，下一波攻勢再助攻給洛夫（Kevin Love）也飆進一顆，穩住騎士領先優勢，終場就以135：130贏球。

騎士三巨頭以詹姆斯表現最佳，攻下本季次高的41分、16籃板、11助攻的大三元成績單，厄文（Kyrie Irving）貢獻23分、7助攻和5籃板，洛夫繳出20分12籃板的雙十數據，「神經刀」史密斯（J.R. Smith）三分球11投6中砍18分；溜馬方面，喬治砍進6記三分彈，灌進本季新高的43分，另有9籃板、9助攻準大三元數據，板凳出發的邁爾斯（CJ Miles）則攻下全隊次高的27分。

值得一提的是，詹姆斯得分上雙場數以累積787場，追平湖人傳奇中鋒「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），並列史上第二，「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）的866次高居第一。

詹姆斯和喬治兩人此役互相飆分。（美聯社）