NBA》快艇備戰季後賽 瑞佛斯：不怕任何壓力
2017/04/03 11:23
〔體育中心／綜合報導〕昨天擊敗湖人之後，快艇在最近9場比賽中贏了7場，因為爵士今天稍早輸球，快艇距離西部第4剩下半場差距。
本季結束之後，保羅（Chris Paul）、葛瑞芬（Blake Griffin）以及瑞迪克（J.J. Redick）可能都會跳出合約，進入自由市場。因此快艇亟需在季後賽打出優異表現，才能讓球員們有意願留在隊上。
目前快艇仍以47勝31敗位居西部第5，領先第6的雷霆有3場勝差，季後賽第一輪可能碰上爵士，仍有機會搶下第4種子並得到主場優勢。談到季後賽時，總教練瑞佛斯表示：「我們不怕任何壓力。」
瑞佛斯掌舵的4個球季裡，快艇目標只有奪冠，這也讓他們季後賽失利變得格外引人注目。瑞佛斯希望，大家要相信快艇依然擁有爭冠實力，但他還是聽到不少批評，「很多人認為我們無法奪冠，我們得努力打破這個窘境，只是無法在季後賽前回應外界質疑。」
瑞佛斯。（資料照，法新社）
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