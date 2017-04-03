NBA》柯瑞飆9顆三分拿42分 勇士奪11連勝
2017/04/03 10:32
柯瑞成為首位能連兩季締造300顆三分球的超級射手。（資料照，美聯社）
〔記者林岳甫／綜合報導〕勇士一哥「萌神」柯瑞今狂飆9顆三分球，攻下42分，搭配D.格林繳出「大三元」，以139：115在主場打退巫師，取得11連勝，仍領先馬刺3.5場勝差，牢牢守住聯盟龍頭寶座。
柯瑞首節手感熱得發燙，三分線出手5次、命中4球，攻下12分還外帶6助攻；不過巫師畢爾回敬2顆三分彈，攻下13分，主控沃爾也有5分、6助攻，勇士第一節取得35：30領先。勇士在第二節最多領先11分，但巫師曾又追至剩2分差，但柯瑞接連在外線開火及一次快攻上籃，馬上又幫球隊取得雙位數領先，勇士半場打完就以67：57領先巫師。
易籃後，柯瑞手感持續發燙，單節進帳15分，率隊轟進39分，最多領先對手達22分，不過巫師在第四節開局打出8：0攻勢，且勇士進攻發生當機，兩隊又僅剩個位數差距，勇士最後靠著猛攻，再將優勢擴大，收下本季次佳的11連勝；他們後天在主場對灰狼，將力拚追平本季最長的12連勝。
柯瑞全場出手22次命中15球，包括9記三分球，轟進42分外帶8助攻；K.湯普森投進4顆三分球，攻下23分；D.格林11分、12籃板與13助攻；李文斯頓17分、7籃板；魏斯特10分。
另外，柯瑞本季三分球累積293顆，此役進帳9顆，累積302顆，跨越300大關，加上上季締造的NBA單季最多402顆，成為首位能連兩季締造300顆三分球的超級射手，近年若想改寫這項紀錄，可能就只剩他自己。
巫師板凳出發的射手波丹諾維奇投進4顆三分球，攻下20分，畢爾首節表現不錯，但後三節稍稍沈寂，繳出20分，沃爾15分、11助攻與5籃板。
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