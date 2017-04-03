MLB》開幕戰2.2局狂失7分 田中將大：我嗨過頭了（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕洋基日籍王牌田中將大今遭遇生涯最慘烈一役，連三年榮膺幕戰先發的他，今對光芒投不滿3局挨2轟狂失7分黯然吞敗，田中賽後表示自己對於開幕戰登板過於亢奮、情緒控管不佳是失常主因。

「我沒能控制好自己、有點太興奮了，以致於無法把工作做好。」田中賽後透過翻譯表示，春訓曾連續18.2局無失分、防禦率僅0.38的他此役表現判若兩人，首局遭四安外加一支高飛犧牲打狙擊失掉3分，2、3局接連挨轟讓光芒取得7：2大幅領先。

田中坦言此役對於招牌快速指叉球掌握不佳，搭檔捕手桑契斯（Gary Sanchez）也說，田中今日投球表現不像過往犀利，控球與進壘點都不理想，「我想一切都從第一局開始，我太輕易就被敲了兩支安打，當下就該做出必要調整，但我沒有做到。」田中說。

田中將大開幕戰表現慘烈。（法新社）

田中在2局下被光芒球星朗格利亞（Evan Longoria）敲出恰好飛越左外野全壘打牆的「迷你」兩分砲，3局下再度遭遇危機，先挨陽春砲後又連挨兩安、加上捕手傳球失誤讓田中徹底失守，開幕戰責失7分慘平隊史最差紀錄，僅投2.2局為洋基自1983年球季來最短局數。

「我可以告訴你，我完全沒料到會這樣，他今天就是投不進去。」總教練吉拉迪（Joe Girardi）賽後無奈地說，表示田中此役的快速指叉球沒有投好，投手教練羅斯柴德（Larry Rothschild）則說田中表現走樣，但球速有比較快，「他的球有點偏高，可能不習慣那麼多腎上腺素分泌才會失常。」

開幕戰先發大踢鐵板的田中將大，預計於本週六再度登板出戰金鶯，該如何做出調整讓自己重新上軌道？田中說：「顯然地這很難熬，但也只能接受（開幕戰表現不佳），我沒辦法重頭來過，只能繼續向前走，做出必要調整然後強勢回歸。」

田中將大得及時做出調整。（USA Today Sports）