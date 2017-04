MLB》開幕戰2.2局狂失7分 田中將大：我嗨過頭了（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕洋基日籍王牌田中將大今遭遇生涯最慘烈一役,連三年榮膺幕戰先發的他,今對光芒投不滿3局挨2轟狂失7分黯然吞敗,田中賽後表示自己對於開幕戰登板過於亢奮、情緒控管不佳是失常主因。

「我沒能控制好自己、有點太興奮了,以致於無法把工作做好。」田中賽後透過翻譯表示,春訓曾連續18.2局無失分、防禦率僅0.38的他此役表現判若兩人,首局遭四安外加一支高飛犧牲打狙擊失掉3分,2、3局接連挨轟讓光芒取得7:2大幅領先。

田中坦言此役對於招牌快速指叉球掌握不佳,搭檔捕手桑契斯(Gary Sanchez)也說,田中今日投球表現不像過往犀利,控球與進壘點都不理想,「我想一切都從第一局開始,我太輕易就被敲了兩支安打,當下就該做出必要調整,但我沒有做到。」田中說。

田中將大開幕戰表現慘烈。(法新社)

田中在2局下被光芒球星朗格利亞(Evan Longoria)敲出恰好飛越左外野全壘打牆的「迷你」兩分砲,3局下再度遭遇危機,先挨陽春砲後又連挨兩安、加上捕手傳球失誤讓田中徹底失守,開幕戰責失7分慘平隊史最差紀錄,僅投2.2局為洋基自1983年球季來最短局數。

「我可以告訴你,我完全沒料到會這樣,他今天就是投不進去。」總教練吉拉迪(Joe Girardi)賽後無奈地說,表示田中此役的快速指叉球沒有投好,投手教練羅斯柴德(Larry Rothschild)則說田中表現走樣,但球速有比較快,「他的球有點偏高,可能不習慣那麼多腎上腺素分泌才會失常。」

開幕戰先發大踢鐵板的田中將大,預計於本週六再度登板出戰金鶯,該如何做出調整讓自己重新上軌道?田中說:「顯然地這很難熬,但也只能接受(開幕戰表現不佳),我沒辦法重頭來過,只能繼續向前走,做出必要調整然後強勢回歸。」

田中將大得及時做出調整。(USA Today Sports)