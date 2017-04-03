NBA》教練大讚「布魯克林」連線 豪小子：掌握住節奏
2017/04/03 12:01
林書豪與B.羅培茲此役聯手攻下44分，率隊擊敗老鷹奪下2連勝。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕林書豪與B.羅培茲（Brook Lopez）今天攜手帶領籃網奪下2連勝，總教練亞特金森（Kenny Atkinson）賽後也大讚兩人表現，認為「布魯克林」連線漸入佳境。
「此役證明這兩人為什麼是籃網最棒的球員。」亞特金森表示，林書豪與B.羅培茲首節就進入狀況，單節29分有26分是兩人聯手攻下的，他們成功掌握住比賽節奏，幫助球隊獲勝。
林書豪賽後表示，今天球隊手感不錯，打得相當有侵略性，「比賽節奏都掌握在我們手裡，防守也做得相當不錯。」林書豪上場31分19秒為全隊最高，攻下15分、6助攻與6籃板，B.羅培茲則是繳出29分，籃板、助攻和阻攻各5次。
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