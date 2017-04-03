獨聯》賽前稱身體不適 曼尼第二場就不打了

曼尼。（圖片取自高知鬥犬隊官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕在大聯盟累計555轟的曼尼．拉米瑞茲（Manny Ramirez），今年轉戰日本四國獨立聯盟高知鬥犬隊，前天他首次登板吸引媒體們目光，但昨天曼尼以身體不適為由，沒有上場比賽。

日本媒體《Tokyo Sports》報導，前天高知鬥犬隊在主場開幕戰吸引1935人到場觀戰，可說是盛況空前，但隔天曼尼就向球團表示身體不好，沒有出現在球場。球團副社長北古味潤就坦言，雖然曼尼是說身體不佳，「但實際上，恩...是怎麼樣的情況也不清楚。」

由於曼尼沒有出賽，昨天賽事的觀眾人數也「降」到714人，原本要轉播的電視台也紛紛改放其他節目。

曼尼。（圖片取自高知鬥犬隊官方臉書）