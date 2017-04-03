休士頓公開賽》姜成勳功虧一簣 亨利逆轉奪冠
2017/04/03 12:26
亨利以3桿之差奪下生涯第3冠。（法新社）
〔記者趙新天／綜合報導〕美巡賽休士頓公開賽南韓年輕好手姜成勳今天未能保住領先優勢，被美國選手亨利逆轉得手，3桿之差奪下生涯第3冠。
亨利今天出發時落後4桿，但他打下10個博蒂、1個柏忌和1個雙柏忌，65桿完賽，總計268桿逆轉奪下冠軍。
姜成勳前3回合打出低於標準桿17桿的好成績，但最後1回合領先出發，沒頂住壓力，博蒂進帳不多，前8洞賺2隻小鳥，吞1個柏忌，被抓下5個博蒂的亨利追上。
雖然第9洞短洞，亨利開球打進右側沙坑，救上果嶺後3推吞下雙柏忌，讓姜成勳打柏忌仍搶回領先，但姜成勳後9洞一路打Par到底，亨利第10洞抓鳥再次追平。第13洞起5洞又賺4個博蒂，快速超車，即使最後1洞打柏忌，仍以3桿之差獲勝。
這是亨利第3度在美巡賽事封王，2013年他很早就奪得新力公開賽冠軍，2014年又贏得本田菁英賽勝利，但接下來一直無法複製勝利方程式，他說：「這段時間我對自己的揮桿沒信心，質疑每一件事，我想，這是跟全世界最棒的選手競爭時會發生的情況。」
不過亨利來到休士頓，總能打出好成績，去年來到休士頓之前，連續5場遭淘汰，這場比賽他並列列第5，結束連續淘汰的低潮。2014年這場他並列第7，2015年單獨第4，今年他贏得冠軍，還搶下本週美國名人賽最後1個參賽名額。
姜成勳最後以271桿獲得第2名，雖有點失望，這仍是他在美巡賽的最佳成績。美國選手佛勒則以272桿和李斯特並列第3。
南韓年輕好手姜成勳。（法新社）
相關新聞
- ANA Inspiration高球賽》南韓柳蕭然 奪今年首場大賽冠軍
- ANA Inspiration高球賽》第二回合未能完賽 龔怡萍可望晉級
- 高球》渣打全國業餘高爾夫春季排名賽 劉永華稱王、侯羽桑封后
- 高球》休士頓公開賽第1回合 潘政琮73桿並列99名
- ANA Inspiration高球賽》首回合因強風暫停 法國選手艾榭兒領先
推薦新聞
-
MLB》格雷查再見安氣走小熊 吳昇桓挨轟砸鍋奪勝2017/04/03 13:41
-
足球》業餘球隊竟有384名經理 線上投票表決一切2017/04/03 13:32
-
NBA》教練大讚「布魯克林」連線 豪小子：掌握住節奏2017/04/03 12:01
-
NBA》林書豪傳球一箭穿心 讓隊友輕鬆灌籃（影音）2017/04/03 11:29
-
NBA》快艇備戰季後賽 瑞佛斯：不怕任何壓力2017/04/03 11:23