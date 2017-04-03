MLB》開幕戰前宣布續約 莫里納成終生紅雀人

莫里納如願續留紅雀。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕趕在開幕戰前夕，紅雀鐵捕莫里納（Yadier Molina）終於放下心中大石，紅雀今於賽前召開記者會，宣布以3年6000萬美元（約18.3億新台幣）價碼與莫里納續約，讓這位球隊精神領袖未來將以「終生紅雀人」之姿光榮退休。

「我無法比現在更興奮了！夢想成真啦！我一直都想留下來！」莫里納說，他在一週前曾催促紅雀加快腳步，表明自己樂意續約，但希望盡快談妥以專心比賽，甚至放話只等到開幕戰開打之前，若沒談成、季後不排除恢復自由之身。

紅雀總管莫茲里爾克（John Mozeliak）表示，與莫里納續約開啟了球隊未來新篇章，球團相信莫里納在最高層級能維持競爭力，至今仍是最棒的捕手之一，「這與『老將準備退休』無關，我們今天談的是，讓有史以來最棒的捕手永遠穿著紅雀球衣。」

紅雀總教練馬瑟尼（Mike Matheny）也說，莫里納對於比賽的用心與自我要求的程度是有目共睹，「不管他身體感覺如何、發生什麼事，他永遠持續為球隊付出，日復一日做足基本功，這就是他之所以能脫穎而出的原因。」

莫里納是球隊精神領袖。（美聯社）

老戰友韋恩萊特（Adam Wainwright）表示，莫里納這麼多年來一直引導、陪伴著投手們成長，關鍵時刻也能扛出適時一擊，沒有投手會想在緊要關頭碰上莫里納。這位鎮隊鐵捕不僅在春訓時帶領隊上年輕投手，經典賽時更能扮演場上投手教練角色。

今對小熊之戰為莫里納生涯連續第13次於開幕戰先發，紅雀隊史至今只有兩名球員有此成就。而當這份三年新約走完，莫里納為紅雀效力17年也將追平前輩吉布森（Bob Gibson），僅此於傳奇球星穆休（Stan Musial）的22年。

曾表示希望成為全聯盟最高薪的莫里納，本季平均年薪將為2000萬美元（約6.1億新台幣），與藍鳥捕手馬丁（Russell Martin）並列捕手第二高薪，巨人招牌波西（Buster Posey）的2218萬美元（約6.8億新台幣）仍高居榜首。

莫里納有望將17年的職業生涯都奉獻給紅雀。（資料照，美聯社）