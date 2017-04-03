足球》業餘球隊竟有384名經理 線上投票表決一切

〔體育中心／綜合報導〕德國的北萊茵-威斯特法倫州（Nordrhein-Westfalen）一家叫做「佛萊森布魯赫」（TC Freisenbruch）的業餘（第9級）聯賽球隊，擁有384名經理。任何事情都將經過線上投票表決，而他們運作2年多以來一切正常。

384名經理，每人每個月支付5歐元，可以享有以下權利：線上投票選出比賽先發11人、討論主場門票價格、討論球員與教練的薪資、討論球衣等其他周邊商品的售價。如果隊上有球員被多達230位（60%）經理投下不滿意的票，他將因此被解雇。

球隊總管沙菲爾（Peter Schafer）接受《ESPN》採訪時解釋：「很多人認為我們是來亂的，但我們很認真，球隊做任何事都公開透明，每個人都知道自己的職責所在。我們還有董事會，用來監督球隊運作狀況以及384名經理。雖然我們只是業餘球隊，但2年多以來沒有出問題。我是足球部門總管，我們還有技術顧問跟財務顧問。」

球隊透露經理選擇先發的介面。（取自球隊官網）