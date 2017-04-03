自由車》環法蘭德斯摔車 馮俊凱中度腦震盪退賽

環法蘭德斯賽，台灣自行車一哥馮俊凱摔車倒地。（bettiniphoto提供）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣自由車一哥馮俊凱今晨參加環法蘭德斯賽，不慎在終點前121公里的石板路段發生摔車意外，不但未能完賽，還有中度腦震盪狀況，必須留院觀察一晚，預計要一至兩周的時間才能恢復。

馮俊凱摔車後送醫，經過車隊與院方的診斷出，馮俊凱有中度腦震盪的情況，還好傷勢穩定、意識清楚，且身體沒有受到其他傷害，屬不幸中的大幸；馮俊凱將暫時留院觀察一晚，據了解，馮俊凱需要約一至兩週的時間恢復；除了馮俊凱外，巴林美利達車隊2名車手也因摔車退賽，主將科爾布雷利（Sonny Colbrelli），雖然在賽前練車發生事故，但仍強忍著指甲斷裂痛楚，以第10位進站。

環法蘭德斯大賽屬五大古典賽當中的經典戰役之一，總長達260.8公里，其中有14處石板路，爬坡為18個，兩者綜合起來的則是有11段，車手必需要石板與爬坡能力兼具才有辦法突破。