MLB》開幕戰被打爆 田中將大寫兩大難堪紀錄

田中將大。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基日籍強投田中將大連3年扛起開幕戰先發投手，一勝難求，今天只投2.2局被敲出2轟狂失7分退場，除了寫下隊史開幕戰最短局數先發外，也成為投開幕戰的日籍投手中表現最差的一次。

田中將大開幕戰僅先發2.2局，追平1983年的古德瑞（Ron Guidry）開幕戰最短先發的紀錄，而責失分7分追平自己生涯最高，也是自2002年克萊門斯（Roger Clemens）4.1局8分後的最多失分。

田中將大熱身賽表現出色，防禦率僅0.38，並連續3年被指派為洋基開幕戰先發投手，不過3戰吞下2敗，此役也寫下日籍投手開幕戰最慘烈的一場，前道奇日籍強投野茂英雄曾在2004年的開幕戰，面對教士隊先發5局挨2轟失7分。

田中將大。（今日美國）