MLB》格雷查再見安氣走小熊 吳昇桓挨轟砸鍋奪勝

吳昇桓。（法新社）

〔記者林子翔／綜合報導〕大聯盟今天正式開打，聖路易紅雀在主場迎戰去年冠軍芝加哥小熊隊，當家終結者吳昇桓在9局上被敲三分砲失守，但下個半局紅雀靠格雷查（Randal Grichuk）揮出再見安打，讓小熊飲恨。

紅雀先發投手馬丁尼茲（Carlos Martinez）今晚壓制小熊打線，直到第8局遇到失分危機時，紅雀教練團立即換上吳昇桓後援，但他一上場投出觸身球，小熊一度攻占滿壘，吳昇桓仍化解危機。紅雀在8局下靠格雷查揮出兩分砲，打完前8局，紅雀以3：0領先。

9局上小熊隊1出局攻占一、二壘，捕手康崔拉斯（Willson Contreras）轟出左外野三分砲，小熊追平比數，也讓吳昇桓救援失敗；不過下個半局小熊換上蒙哥馬利（Mike Montgomery）後，讓紅雀隊開啟攻勢，2出局攻占滿壘，格雷查揮出再見安打，紅雀隊拿下開幕戰勝利。

格雷查毫無疑問是今晚紅雀獲勝的關鍵人物，他在8局下從小熊投手史卓普（Pedro Strop）手中敲出兩分砲，9局下又揮再見安打，他單場4打數2安打3打點。

紅雀先發投手馬丁尼茲主投7.1局被敲6安打，送出10次三振，沒有失分。後援的吳昇桓1.2局失掉3分，他拿下勝投；小熊王牌雷斯特（Jon Lester）5局投球被敲7安掉1分，還送出7次三振。中繼的史卓普1局失2分，蒙哥馬利0.2局被敲2安、失1分、投出2次四死球，吞下敗投。

格雷查是紅雀今晚獲勝的功臣（美聯社）

格雷查（右）。（美聯社）

馬丁尼茲。（美聯社）

雷斯特。（美聯社）

康崔拉斯。（美聯社）