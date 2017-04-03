網球》多休多健康？ 費德爾本季紅土只打法網
2017/04/03 15:09
〔體育中心／綜合報導〕費德爾（Roger Federer）在剛落幕的邁阿密網賽以直落二擊敗老對手納達爾（Rafael Nadal），拿下本季個人第3座冠軍。但賽後接受訪問時，費德爾透露自己將退出法網之外所有紅土賽事，並開始為溫網做準備。
「現在我最需要的是充分休息。」費德爾說，「這是我保護自己的措施。之後我要回到健身房做例行訓練。我可能會參加比較多的硬地賽事，只在法網前2週進行紅土訓練，這就是我的計劃。本季到目前為止都很美好，但溫布頓公開賽是我最大的目標。」
費德爾也補充：「比起紅土賽事，法網過後的草地賽事我會參加得比較多，希望接下來也能在年終總決賽打出好表現，我喜歡室內硬地賽事。下半年比賽是我的目標，這是為什麼我現在選擇休息的原因。」
費德爾。（USA Today）
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