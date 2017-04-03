MLB》紅雀守備小瑕疵 害吳昇桓挨轟（影音）
2017/04/03 14:21
吳昇桓。（USA Today Sports）
〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天正式熱鬧開打，紅雀對上小熊的比賽中，終結者吳昇桓有機會守成，但隊友發生守備上的瑕疵，讓他面對下名打者時被敲追平三分砲。
吳昇桓此役在8局上1出局時就登板後援，小熊一度攻占滿壘，但吳昇桓仍化解危機。9局上1出局一壘有人，吳昇桓讓小熊海渥德（Jason Heyward）擊出一壘方向滾地球，但紅雀一壘手卡本特（Matt Carpenter）想傳二壘封殺，但在接球時沒有接好，再傳一壘也來不及刺殺，海渥德安全上壘，在大聯盟官網紀錄上是給一支安打。
接著吳昇桓面對下名打者康崔拉斯（Willson Contreras）就被敲出追平比數的三分砲。幸下個半局紅雀格雷查（Randal Grichuk）揮出再見安打，讓紅雀隊獲勝。
相關影音請見：
紅雀一壘手卡本特守備瑕疵影片請點此。
吳昇桓被敲三分砲影片請點此。
康崔拉斯。（美聯社）
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