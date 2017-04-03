MLB》疑似被裁判擋住視線 雙殺變安打讓小熊教頭不滿（影音）
2017/04/03 15:47
巴耶茲。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕大聯盟正式開打，小熊與紅雀之戰，巴耶茲（Javier Baez）在接滾地球時，疑似被裁判擋住沒有看到球，讓小白球穿出內野，這讓小熊總教練梅登（Joe Maddon）相當不滿。
這場比賽3局下，紅雀無人出局攻占一壘，狄亞茲（Aledmys Diaz）擊出二壘方向滾地球，小熊二壘手巴耶茲原本要策動雙殺守備，但疑似被裁判艾梅爾（Paul Emmel）擋住沒有看到球，等到發現時撲過去也沒攔下，讓紅雀無人出局攻占一、三壘，該局小熊靠高飛犧牲打攻回1分。
巴耶茲說，他第一時間沒有看到球，等到小白球通過投手丘後才發現。而梅登不滿說，那就是個雙殺守備。
詳細影片請點此。
梅登（左）。（美聯社）
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